«Крылья Советов» призвали прекратить безобразие в судействе РПЛ

По словам Андреева, судейство на матче «Крылья Советов» - «Пари Нижний Новгород» было просто ужасным и «безобразным», так как арбитры намеренно проигнорировали грубые нарушения по отношению к игрокам «Крыльев» и не назначали пенальти. Он отметил, что подобные решения связаны с тем, что судейская бригада матча была назначена после возвращения из Первой лиги, которой руководит родственник гендиректора «Пари Нижний Новгород».