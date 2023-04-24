«Крылья Советов» призвали прекратить безобразие в судействе РПЛ

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев обвинил судейскую бригаду в непрофессиональности после матча с «Пари Нижний Новгород».
По словам Андреева, судейство на матче «Крылья Советов» - «Пари Нижний Новгород» было просто ужасным и «безобразным», так как арбитры намеренно проигнорировали грубые нарушения по отношению к игрокам «Крыльев» и не назначали пенальти. Он отметил, что подобные решения связаны с тем, что судейская бригада матча была назначена после возвращения из Первой лиги, которой руководит родственник гендиректора «Пари Нижний Новгород».
Ранее сообщалось, что «Пари Нижний Новгород» обыграл «Крылья Советов» во время матча 24 тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1. Четыре игрока «Пари НН» получили желтые карточки, один из них, нападающий Вячеслав Кротов, в итоге был дисквалифицирован. Также они имели возможность забить пенальти на 36-й минуте, который успешно реализовали.