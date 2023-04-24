Эксперты рассказали, как к лету избавиться от пивного живота

Эксперты из издания Men Today поделились своими наблюдениями в области физиологии, а именно, в причинах возникновения «пивного» живота.
Пиво, а особенно крепкое - это высококалорийный продукт, и рост живота вызван именно этим. Ученые выяснили что рост «пузика» скорее связан с общим набором массы тела, чем с жировой тканью на животе. При этом отмечается, что при умеренном потреблении хмельного напитка, меньше 500 мл в день, влияние на здоровье оказывается минимальное.
Лучшим методом для избавления от живота эксперты назвали качественное питание и активные физические упражнения. От потребления пива на этапе снижения массы тела лучше отказаться.
Особенно ученые отмечают важность силовых тренировок, так как именно они позволяют сжигать больше всего калорий.
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