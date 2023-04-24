Эксперты рассказали, как к лету избавиться от пивного живота

Пиво, а особенно крепкое - это высококалорийный продукт, и рост живота вызван именно этим. Ученые выяснили что рост «пузика» скорее связан с общим набором массы тела, чем с жировой тканью на животе. При этом отмечается, что при умеренном потреблении хмельного напитка, меньше 500 мл в день, влияние на здоровье оказывается минимальное.