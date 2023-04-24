Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

У президента Мексики Андреса Мануэля Лопес Обрадора в третий раз обнаружен COVID-19

Происшествия
У президента Мексики Андреса Мануэля Лопес Обрадора в третий раз обнаружен COVID-19

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в воскресенье сообщил, что у него снова положительный результат теста на COVID-19. Об этом рассказало издание Reuters

По данным прессы, мексиканский лидер уже третий раз заболевает этим недугом. Он отметил, что, пока он не серьезно болен, и собирается взять несколько выходных. Заявление Обрадора было опубликовано после того, как СМИ распространили информацию о том, что тур президента по полуострову Юкотан был приостановлен из-за плохого самочувствия политика.

Отмечается, что 69-летний Лопес Обрадор, у которого в прошлом были проблемы с сердцем, написал, что он будет изолирован на «несколько дней» в Мехико.

«Мое сердце работает на 100 процентов, и поскольку мне пришлось приостановить турне, я буду в Мехико и отмечу, хотя и на расстоянии, 16-й день рождения (его сына) Хесуса Эрнесто», — написал он.

Ранее президент Мексики Обрадор обвинил США в шпионаже. Поводом послужили данные из опубликованных в Сети документов американской разведки.
мексика мексиканцы Андрес Мануэль Лопес Обрадор обрадор коронавирусная инфекция выявление коронавируса
Военкоры ФАН