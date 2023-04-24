У президента Мексики Андреса Мануэля Лопес Обрадора в третий раз обнаружен COVID-19

По данным прессы, мексиканский лидер уже третий раз заболевает этим недугом. Он отметил, что, пока он не серьезно болен, и собирается взять несколько выходных. Заявление Обрадора было опубликовано после того, как СМИ распространили информацию о том, что тур президента по полуострову Юкотан был приостановлен из-за плохого самочувствия политика.