Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ВСУ до сих пор не покинули Артемовск, несмотря на явный провал киевского режима на этом участке.
Сдача Артемовска российской стороне будет означать, что у России появится еще больше территории, которая поможет российским бойцам ближе подобраться к более крупным городам, таким как Славянск и Краматорск, приводит слова Зеленского телеканал Al Arabiya. Он отметил, что Киев не может позволить своим бойцам отступить, так как на кону стоят более важные города.
Ранее сообщалось, что многие украинские солдаты в Артемовске не понимают, почему командование не приказывает им отступать, учитывая, какие потери несет ВСУ в этом городе. Бойцы отмечают, что не верят в победу киевской стороны, так как преимущество находится у России, которая активно захватывает территорию Артемовска.