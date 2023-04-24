«Мы не можем позволить этого»: Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ сдавать Артемовск

Сдача Артемовска российской стороне будет означать, что у России появится еще больше территории, которая поможет российским бойцам ближе подобраться к более крупным городам, таким как Славянск и Краматорск, приводит слова Зеленского телеканал Al Arabiya. Он отметил, что Киев не может позволить своим бойцам отступить, так как на кону стоят более важные города.