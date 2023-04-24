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«Мы не можем позволить этого»: Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ сдавать Артемовск

Армия
«Мы не можем позволить этого»: Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ сдавать Артемовск

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ВСУ до сих пор не покинули Артемовск, несмотря на явный провал киевского режима на этом участке.

Сдача Артемовска российской стороне будет означать, что у России появится еще больше территории, которая поможет российским бойцам ближе подобраться к более крупным городам, таким как Славянск и Краматорск, приводит слова Зеленского телеканал Al Arabiya. Он отметил, что Киев не может позволить своим бойцам отступить, так как на кону стоят более важные города.

Ранее сообщалось, что многие украинские солдаты в Артемовске не понимают, почему командование не приказывает им отступать, учитывая, какие потери несет ВСУ в этом городе. Бойцы отмечают, что не верят в победу киевской стороны, так как преимущество находится у России, которая активно захватывает территорию Артемовска.
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