Политолог Юрий Светов рассказал о единственной возможности для Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу. По мнению эксперта, для осуществления Трансатлантической интеграции киевскому режиму придется объединиться с Польшей.
Светов сообщил, что властям Украины придется пойти на создание «какой-нибудь унии» с Варшавой, однако это не гарантирует молниеносного открытия баз Североатлантического альянса на ее территории.
Эксперт подчеркнул, что присоединение Киева к НАТО будет означать вступление альянса в вооруженный конфликт с Россией. В таком случае разницы между техникой и военными складами Польши и Украины уже не будет, – пишет URA.RU.
Ранее в Болгарии прошли массовые митинги против участия страны в военных конфликтах. Протестующие вышли выразить свою волю в 32 городах.