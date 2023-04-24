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Певица Александра Савельева рассказала, почему не вышла на сцену во время юбилейного концерта «Фабрики звезд»

Общество
Певица Александра Савельева рассказала, почему не вышла на сцену во время юбилейного концерта «Фабрики звезд»

Российская певица Саша Савельева поделилась причиной, почему не вышла на сцену на концерте посвященном 20-летию проекта «Фабрика Звезд». Об этом сообщило издание The Voice Mag.

По словам артистки, само шоу вызывает у нее смешанные чувства. Многие экс-участники, по ее наблюдениям, не хотят себя даже связывать с «Фабрикой».

«Я понимаю, что, может быть, кто-то не смог реализовать себя так, как хотел», - прокомментировала Савельева.

Также, многие, даже успешные участники проекта говорят о том, что «хотят его забыть, как страшный сон». Певица предположила, что «Фабрика» могла вызвать травмы у людей и данный факт ее очень беспокоит.

Уточняется, что схожая ситуация произошла на 15-летии проекта, когда экс-участники отказались приходить.

Ранее сообщалось, что певец Антон Зацепин, считает победу Ирины Дубцовой в «Фабрике Звезд» нечестной.
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