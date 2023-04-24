Певица Александра Савельева рассказала, почему не вышла на сцену во время юбилейного концерта «Фабрики звезд»

Российская певица Саша Савельева поделилась причиной, почему не вышла на сцену на концерте посвященном 20-летию проекта «Фабрика Звезд». Об этом сообщило издание The Voice Mag.
По словам артистки, само шоу вызывает у нее смешанные чувства. Многие экс-участники, по ее наблюдениям, не хотят себя даже связывать с «Фабрикой».
«Я понимаю, что, может быть, кто-то не смог реализовать себя так, как хотел», - прокомментировала Савельева.
Также, многие, даже успешные участники проекта говорят о том, что «хотят его забыть, как страшный сон». Певица предположила, что «Фабрика» могла вызвать травмы у людей и данный факт ее очень беспокоит.
Уточняется, что схожая ситуация произошла на 15-летии проекта, когда экс-участники отказались приходить.
Ранее сообщалось, что певец Антон Зацепин, считает победу Ирины Дубцовой в «Фабрике Звезд» нечестной.