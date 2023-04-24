Авиапассажиры из России вынужденно застряли в Индии из-за грозового облака

После приземления в Калькутте, пассажиры, среди которых есть граждане России, не могут покинуть самолет уже более 12 часов. Им не предоставляют ни еды, ни воды, а также не разрешают покидать борт, чтобы найти ночлег в гостинице. Находившаяся в самолете беременная женщина почувствовала себя плохо, однако ей не была оказана необходимая помощь. Все ограничилось осмотром в машине скорой помощи. Пассажиры вынуждены ждать открытия duty free, чтобы получить еду. Пилотам также приходится ночевать на борту, что вызывает беспокойство у пассажиров.