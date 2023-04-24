Новые подробности массового ДТП в Санкт-Петербурге: Обнаружен пострадавший, а один из участников был пьян

Сегодня, 24 апреля, грузовой автомобиль «ГАЗель» и Mitsubishi попали в аварию после почти прямого столкновения лоб в лоб. Как сообщалось ранее, оба водителя скрылись с места происшествия после того, как их ДТП привело к повреждению третьей машины, которая была припаркована неподалеку от места столкновения. Однако, как информирует телеканал 78, водитель пострадавшей сильнее всего машины остался на месте и вскоре был найден. Он заявил, что авария произошла после того, как он начал поворачивать и в него врезался грузовик. По словам пострадавшего, водитель признался в том, что находится в состоянии алкогольного опьянения, и сбежал с места происшествия.