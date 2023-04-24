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Как пандемия COVID-19 отразилась на красоте кожи и что можно с этим сделать

Общество
Как пандемия COVID-19 отразилась на красоте кожи и что можно с этим сделать

Издание COSMOPOLITAN поделилось своими наблюдениями в области ухода за кожей в пост-ковидном мире.

По мнению журнала, с 2020 года индустрия красоты кардинально переменилась и совершила своеобразную «революцию». В 2023 году уход за собой больше не является приятным хобби - это основа всех процедур по уходу за кожей.

«Пока мы все были заняты тем, что просто пытались выжить, наши косметические процедуры претерпели переход к уходу за собой», - сообщает издание.

Для начала рекомендуется разобраться с кожей головы. Следите за уровнем стресса и не позволяйте волосам начать выпадать. Используйте масло с гиалуроновой кислотой, насыщайте локоны пептидами и никогда не занимайтесь «грубой» сушкой волос.

Заботьтесь о своем лице. Помогайте защитному «щиту» вашей кожи на лбу, щеках и носе. Используйте более мягкие скрабы и относитесь к своему лицу с добротой.

Подумайте дважды перед тем, как сделать себе инъекцию ботекса или ксеомина. Пластическая хирургия и инъекционные препараты – дело последней инстанции.

Получайте как можно больше удовольствия от жизни. Отменное психическое здоровье – это здоровый организм и кожа вашего тела. Побольше серотонина и поменьше комплексов.

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