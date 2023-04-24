Ученые оценили степень серьезности текущей магнитной бури как «очень сильную»

Текущий третий уровень означает, что на планете могут быть серьезные помехи в работе радиосвязи, некорректная работа спутниковой навигации. Тем не менее, опасность потоков солнечных вспышек на данный момент находится на низком уровне. Сообщается, что при достижении магнитной бурей уровня G4 жители тропиков смогут наблюдать полярное сияние, – пишет «ТАСС».