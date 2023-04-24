Ученые оценили степень серьезности текущей магнитной бури как «очень сильную»

Институт прикладной геофизики рассказал об идущей мощной магнитной буре класса G3 на Земле. Степень возмущенности магнитного поля поднялась до значения G4, после которого идет G5, что означает «экстремально сильно».
Текущий третий уровень означает, что на планете могут быть серьезные помехи в работе радиосвязи, некорректная работа спутниковой навигации. Тем не менее, опасность потоков солнечных вспышек на данный момент находится на низком уровне. Сообщается, что при достижении магнитной бурей уровня G4 жители тропиков смогут наблюдать полярное сияние, – пишет «ТАСС».
Ранее сильнейшая песчаная буря поглотила китайский город Ланьчжоу. Власти населенного пункта рекомендовали горожанам с легочными заболеваниями оставаться дома.