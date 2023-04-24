Массовое ДТП в Санкт-Петербурге: Сразу пять машин пострадали в результате почти прямого столкновения

После почти прямого столкновения Mitsubishi и «ГАЗель» на улице Олеко Дундича в районе Купчино, оказалось, что после аварии машины по инерции задели еще два автомобиля - Chevrolet и Mercedes, информирует телеканал 78. Mitsubishi попал в самое плачевное положение, так как машина почти уничтожена столкновением с грузовой «ГАЗелью». Водителей обеих машин все еще разыскивает полиция после того, как они скрылись с места происшествия.