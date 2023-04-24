Британские власти намерены арестовать бывшую жену Аркадия Ротенберга

В Великобритании был выдан ордер на арест бывшей жены предпринимателя Аркадия Ротенберга. Об этом сообщает «ТАСС».
По данным прессы, ордер был выдан из-за неявки Натальи Ротенберг, из-за на судебное заседание. Иск против нее был подан юридической фирмой Candey, которая ранее представляла ее интересы. Суд уже приговорил женщину к трем неделям тюрьмы за неявку на два предыдущих слушания, однако она не явилась и на третье заседание.
Candey пытается взыскать с Натальи 11,5 тысяч фунтов стерлингов, которые она должна юристам за их услуги. Ранее фирма представляла экс-супругу Аркадия Ротенберга в судебном процессе по отстаиванию ее прав на поместье в графстве Суррей.
Ранее Британия расширила антироссийский санкционный список. Там появилось 11 новых позиций.