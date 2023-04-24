Правящая партия Японии заняла 80% мест в парламенте страны

Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП), возглавляемая премьер-министром Фумио Кисидой, получила четыре из пяти мест в парламенте на дополнительных выборах. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Представители ЛДП теперь имеют 3 места в Палате представителей и еще 1 место в Верхней палате. Проиграл кандидат от «либдемов» оппозиционной партии только в округе Вакуяма.
«Мы получили положительную оценку от общественности», - прокомментировал победу генеральный секретарь ЛДП Тошимицу Мотеги.
Сообщается, что результаты опросов, проведенных через неделю после покушения на премьер-министра, могут побудить Кисиду провести досрочные выборы в Хиросиме досрочно уже в следующем месяце
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