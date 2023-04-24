Вооруженные силы Украины выпустили 275 снарядов по территории ДНР за прошедшие сутки

Сообщается, что атаки со стороны ВСУ были проведены по четырем направлениям. На донецком направлении совершен 31 обстрел из РСЗО и артиллерии 155 мм. Также совершены атаки на горловском (три обстрела), ясиноватском (пять) и волновахском (один) направлениях.