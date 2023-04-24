Вооруженные силы Украины выпустили 275 снарядов по территории ДНР за прошедшие сутки

Представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили о 40 фактах обстрела территории ДНР Вооруженными силами Украины за прошедшие сутки.
Сообщается, что атаки со стороны ВСУ были проведены по четырем направлениям. На донецком направлении совершен 31 обстрел из РСЗО и артиллерии 155 мм. Также совершены атаки на горловском (три обстрела), ясиноватском (пять) и волновахском (один) направлениях.
Всего было выпущено 275 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов: Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Донецк, Макеевка, Александровка и Владимировка. В результате обстрелов погибло трое гражданских, ранены – восемь человек.
Ранее воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких регионах Украины. Системы предупреждения сработали в четырех областях и на подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской области.