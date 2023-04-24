Обман мозга: Психиатр Василий Шуров предупредил россиян об опасности энергетиков за рулем

Психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал об опасности употребления энергетических напитков за рулем автомобиля. Обратный ожидаемому эффект может привести к аварии.
Энергетические напитки не обеспечивают человека энергией, они только заглушают чувство усталости на примерно 30 минут. Употреблять их за рулем опасно, так как после пропажи эффекта «бодрости» человек теряет концентрацию внимания и может не уследить за дорогой, приводит слова Шурова «Радио Sputnik». Он отметил, что наш мозг только обманывается тем, что у него прибавляется энергия, на самом деле этого не происходит.
Ранее сообщалось, что священник Константин Харитонов осудил людей, которые употребляют энергетики. По его словам, эти напитки являются крайностью, до которой нельзя доводить, потому что она от Дьявола. В частности, он отметил недопустимость злоупотребления энергетиками, информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».