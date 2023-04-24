Обман мозга: Психиатр Василий Шуров предупредил россиян об опасности энергетиков за рулем

Энергетические напитки не обеспечивают человека энергией, они только заглушают чувство усталости на примерно 30 минут. Употреблять их за рулем опасно, так как после пропажи эффекта «бодрости» человек теряет концентрацию внимания и может не уследить за дорогой, приводит слова Шурова «Радио Sputnik». Он отметил, что наш мозг только обманывается тем, что у него прибавляется энергия, на самом деле этого не происходит.