Fox News: США наращивают производство снарядов для Украины

Завод по производству боеприпасов для армии в Скрэнтоне и аналогичное производство в близлежащем Уилкс-Барре, штат Пенсильвания, управляются General Dynamics. У двух предприятий есть контракт на производство 24 000 снарядов в месяц, а также получен заказ на сумму 217 миллионов долларов от армии для дальнейшего увеличения производства. На начало апреля США уже поставили Киеву боле 1,5 млн снарядов.