Fox News: США наращивают производство снарядов для Украины

Оборонная промышленность США наращивает производство артиллерийских боеприпасов, поскольку существующих запасов может оказаться недостаточно в случае эскалации конфликта. Об этом сообщает издание Fox News.
Потребление Украиной от 6 000 до 8 000 снарядов в день превысило уровни производства оборонно-промышленной базы союзников, в результате чего США и другие страны изо всех сил пытаются увеличить выпуск боеприпасов. Ожидаемое украинское наступление этой весной или летом, как считается, может привести к увеличению расхода снарядов до 7000-9000 155-мм снарядов в день.
Завод по производству боеприпасов для армии в Скрэнтоне и аналогичное производство в близлежащем Уилкс-Барре, штат Пенсильвания, управляются General Dynamics. У двух предприятий есть контракт на производство 24 000 снарядов в месяц, а также получен заказ на сумму 217 миллионов долларов от армии для дальнейшего увеличения производства. На начало апреля США уже поставили Киеву боле 1,5 млн снарядов.
Ранее СМИ сообщили, что солдатам ВСУ приходится собирать неразорвавшиеся боеприпасы из-за снарядного голода. Отмечается, что ВС РФ выпускают втрое больше снарядов.