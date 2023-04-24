Японские власти начали использовать нейросеть для работы правительства

Представительство японского города Якасака заявило, что они первыми в стране начали применять нейросеть ChatGPT для работы в государственном учреждении. Информация об этом появилась на сайте агентства Kyodo.
Сообщается, что технологию будут использовать для составления бюллетеней, поиска опечаток, редактирования документов и создания отчетов о встречах. Личные данные жителей города, по уверению администрации, применять не будут.
Если пилотный проект покажет себя удачно после 30-дневного пробного использования, то нейросеть планируется начать эксплуатировать во всех государственных учреждениях.
Министр внутренних дел и коммуникаций Такеаки Мацумото также заявил, что в его ведомстве тоже будет активно использоваться ChatGPT и попросил не судить о системе плохо по ее ранним ошибкам.
Ранее стало известно, что антиплагиат, благодаря работе нейросетей, стал бесплатным.