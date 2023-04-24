Следствие устанавливает обстоятельства гибели трех человек при пожаре в Твери

Следственное Управление СК России по Тверской области сообщило, что специалисты в настоящий момент устанавливают обстоятельства гибели трех человек в горевшем доме на улице Можайского в региональной столице.
Следователи 23 апреля получили сообщение об обнаружении тел трех человек при тушении пожара. На данный момент на месте работают специалисты ведомства – они проводят осмотр места происшествия и опрашивают местных жителей. Сообщается, что в ближайшее время будут назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.
Ранее сообщалось, что власти Египта амнистировали 1920 заключенных в рамках помилования в честь праздника Ид-Аль-Фитр и Дня освобождения Синая. МВД страны отметило, что граждане положительно восприняли инициативу.