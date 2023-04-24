Следствие устанавливает обстоятельства гибели трех человек при пожаре в Твери

Следователи 23 апреля получили сообщение об обнаружении тел трех человек при тушении пожара. На данный момент на месте работают специалисты ведомства – они проводят осмотр места происшествия и опрашивают местных жителей. Сообщается, что в ближайшее время будут назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.