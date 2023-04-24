Президент Южной Кореи почтит ветеранов корейской войны в США

Президент вручит орден «За военные заслуги» Тэгук полковнику армии в отставке Ральфу Пакетту и капитану ВМС в отставке Элмеру Ройс Уильямсу. Он также посмертно наградит лейтенанта морской пехоты Бальдомеро Лопеса, убитого во время высадки в Инчхоне в сентябре 1950 года. По данным информационного агентства Yonhap, это будет первый раз, когда президент Южной Кореи вручает военный орден за пределами страны.