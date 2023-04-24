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Спектакли с Данилой Козловским в Петербурге снова перенесли

Общество
Спектакли с Данилой Козловским в Петербурге снова перенесли

В Санкт-Петербурге Малый драматический театр объявил, что спектакли «Коварство и любовь» с участием российского актера Данилы Козловского вновь переносятся. Это происходит уже во второй раз. Показ запланированный на 22 и 23 апреля пройдет 23 и 24 мая.

Причины переноса постановок не уточняются, но известно, что 8 апреля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал иск в Генеральную прокуратуру с требованием провести проверку в отношении Козловского, по причине вероятной дискредитации ВС РФ.

Сообщается, что актер подал обратное заявление на Бородина с формулировкой о защите чести и достоинства, но суд иск не принял за неимением «исчерпывающих данных об ответчике»

Ранее, продюсер Дмитрий Калантаров поделился своими наблюдениями по поводу продвижения Данилы Козловского.
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