Спектакли с Данилой Козловским в Петербурге снова перенесли

В Санкт-Петербурге Малый драматический театр объявил, что спектакли «Коварство и любовь» с участием российского актера Данилы Козловского вновь переносятся. Это происходит уже во второй раз. Показ запланированный на 22 и 23 апреля пройдет 23 и 24 мая.