Спектакли с Данилой Козловским в Петербурге снова перенесли

В Санкт-Петербурге Малый драматический театр объявил, что спектакли «Коварство и любовь» с участием российского актера Данилы Козловского вновь переносятся. Это происходит уже во второй раз. Показ запланированный на 22 и 23 апреля пройдет 23 и 24 мая.
Причины переноса постановок не уточняются, но известно, что 8 апреля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал иск в Генеральную прокуратуру с требованием провести проверку в отношении Козловского, по причине вероятной дискредитации ВС РФ.
Сообщается, что актер подал обратное заявление на Бородина с формулировкой о защите чести и достоинства, но суд иск не принял за неимением «исчерпывающих данных об ответчике»
Ранее, продюсер Дмитрий Калантаров поделился своими наблюдениями по поводу продвижения Данилы Козловского.