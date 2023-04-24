Воздушная тревога объявлена сразу в нескольких регионах Украины

Тревога сработала в четырех областях и на подконтрольных Киевскому режиму частях Запорожской области. Приблизительное время поступления сигнала тревоги – 23:43.
Министерство цифровой трансформации Украины представило данные на интерактивной онлайн-карте по работающим системам противоракетной обороны в стране. Исходя из поступившей информации, в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и подконтрольной украинским властям части Запорожской области зазвучали сигналы предупреждения. Тревога сработала приблизительно в 23:43 по московскому времени, – пишет «РИА Новости».
Ранее власти Донецкой Народной Республики рассказали о потерях среди гражданских лиц с начала 2023 года. По их данным, в результате обстрелов ВСУ за текущий год погибло 100 мирных жителей, раненых – 382 человека.