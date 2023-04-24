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Лидер Республики Сербской Милорад Додик вызвал панику в Боснии

Политика
Лидер Республики Сербской Милорад Додик вызвал панику в Боснии

Лидер Республики Сербской Милорад Додик заявил, что его государство и Сербия однажды объединятся. Об этом сообщает издание Anadolu.

«Однажды мы станем одним государством. Никто не помешает нам сделать это, потому что это наше право и наша история. Прошлый век был веком страданий сербов, а этот - век объединения сербов», — заявил Додик.

Его комментарии прозвучали на мероприятии в память о 700 тысячах жертвах хорватской фашистской и ультранационалистической организации Усташей во время Второй мировой войны.

Высшие должностные лица Боснии и Герцеговины решительно отреагировали на замечания Додика. Член Президентского совета от боснийцев Денис Бецирович, назвал его заявление «скандальным». Кроме того, оно «доказывает существование проекта Великая Сербия», — считает Бецирович.

Хорватский член совета Желько Комшич сказал, что Додик действовал как обычно.

«Он просто четко заявил о своей цели. Это означает передачу части Боснии и Герцеговины Сербии. Мы видим, что они не отказались от этого», — сказал Комшич.

Ранее Додик сообщил, что Республика Сербская прекратит все взаимодействие с Западом. Это действие вызвало огромную критику со стороны ЕС и США.
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