Лидер Республики Сербской Милорад Додик вызвал панику в Боснии

Лидер Республики Сербской Милорад Додик заявил, что его государство и Сербия однажды объединятся. Об этом сообщает издание Anadolu.
«Однажды мы станем одним государством. Никто не помешает нам сделать это, потому что это наше право и наша история. Прошлый век был веком страданий сербов, а этот - век объединения сербов», — заявил Додик.
Его комментарии прозвучали на мероприятии в память о 700 тысячах жертвах хорватской фашистской и ультранационалистической организации Усташей во время Второй мировой войны.
Высшие должностные лица Боснии и Герцеговины решительно отреагировали на замечания Додика. Член Президентского совета от боснийцев Денис Бецирович, назвал его заявление «скандальным». Кроме того, оно «доказывает существование проекта Великая Сербия», — считает Бецирович.
Хорватский член совета Желько Комшич сказал, что Додик действовал как обычно.
«Он просто четко заявил о своей цели. Это означает передачу части Боснии и Герцеговины Сербии. Мы видим, что они не отказались от этого», — сказал Комшич.
Ранее Додик сообщил, что Республика Сербская прекратит все взаимодействие с Западом. Это действие вызвало огромную критику со стороны ЕС и США.