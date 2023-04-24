«Наполи» обыграл «Ювентус» со минимальным счетом 1:0

Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о взаимосвязи между его верой в инопланетян и Новой Зеландией. Когда у игрока спросили, почему он верит в жизнь за пределами земли, ведь он не видел пришельцев, Дзюба ответил, что много кто не видел и Новую Зеландию, однако факт ее существования никто не оспаривает.