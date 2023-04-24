«Наполи» выиграл у именитого «Ювентуса» в рамках 23 тура чемпионата Италии по футболу. Встреча команд завершилась со счетом 1:0.
В воскресенье, 23 апреля, «Наполи» встретился с «Ювентусом» на «Альянц Арене». Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный и победный гол забил нападающий Джакомо Распадори. Также в стартовом составе «Наполи» вышел грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, который раньше выступал за российский «Рубин».
«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 78 очков. «Ювентус» расположился на третьей строчке – 59 очков.
Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о взаимосвязи между его верой в инопланетян и Новой Зеландией. Когда у игрока спросили, почему он верит в жизнь за пределами земли, ведь он не видел пришельцев, Дзюба ответил, что много кто не видел и Новую Зеландию, однако факт ее существования никто не оспаривает.