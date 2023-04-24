Врач Татьяна Егорова предупредила об опасностях при отказе от снятия косметики

Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала о вреде отказа от снятия макияжа перед сном. Эксперт объяснила, что может произойти с кожей, если не смывать косметику регулярно.
Егорова сообщила, что отказ от снятия косметики может через несколько дней привести к образованию фолликулита, гнойников. Это происходит из-за закупоривания пор на коже лица – грязь, попавшая в них, просто не может выйти из-за слоя косметики.
Косметолог также порекомендовала регулярно смывать тушь, поскольку отказ от этого может привести к инфицированию и покраснению глаз. Ситуация может также осложниться развитием конъюнктивита, – пишет 5-tv.ru.
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