В Петербурге сотрудники Водоканала спасли детеныша нерпы

В Telegram-канале ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщили, что силами работников предприятия был спасен детеныш ладожской кольчатой нерпы.
Его обнаружили местные жители, которые стали отправлять фото и видеозаписи с разных точек Санкт-Петербурга на протяжении его передвижения по северной столице. Судя по кадрам, животному стало плохо и администрацией предприятия было принято решение об эвакуации нерпенка.
Сообщается, что за состоянием и здоровьем детеныша несколько дней наблюдали специалисты из «Фонда друзей балтийской нерпы».
Ранее сообщалось, что десятки нерп были замечены на побережье Ладожского озера в Ленобласти. Причиной для их массового и неожиданного появления стало желание погреться на солнце.