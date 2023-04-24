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В Петербурге сотрудники Водоканала спасли детеныша нерпы

Происшествия
В Петербурге сотрудники Водоканала спасли детеныша нерпы

В Telegram-канале ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщили, что силами работников предприятия был спасен детеныш ладожской кольчатой нерпы.

Его обнаружили местные жители, которые стали отправлять фото и видеозаписи с разных точек Санкт-Петербурга на протяжении его передвижения по северной столице. Судя по кадрам, животному стало плохо и администрацией предприятия было принято решение об эвакуации нерпенка.

Сообщается, что за состоянием и здоровьем детеныша несколько дней наблюдали специалисты из «Фонда друзей балтийской нерпы».

Ранее сообщалось, что десятки нерп были замечены на побережье Ладожского озера в Ленобласти. Причиной для их массового и неожиданного появления стало желание погреться на солнце.
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