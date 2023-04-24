В Петербурге сотрудники Водоканала спасли детеныша нерпы

Его обнаружили местные жители, которые стали отправлять фото и видеозаписи с разных точек Санкт-Петербурга на протяжении его передвижения по северной столице. Судя по кадрам, животному стало плохо и администрацией предприятия было принято решение об эвакуации нерпенка.