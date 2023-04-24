Второе ДТП за ночь в Санкт-Петербурге: Сразу три машины пострадали в аварии в Купчино

Сегодня, 24 апреля, два автомобиля, - Mitsubishi и «ГАЗель», - столкнулись почти лоб в лоб на улице Олеко Дундича. Во время столкновения они задели еще одну машину – Honda. Оба виновника аварии скрылись с места происшествия. На данный момент их разыскивает полиция, информирует телеканал 78.