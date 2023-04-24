Названы самые страшные серийные убийцы всех времен

Эд Гейн совершил два подтвержденных убийства, однако реальное число жертв может быть больше. Один из полицейских, побывавших у него дома так описал логово маньяка: «Представьте, что, войдя в дом, вы обнаруживаете обезглавленную женщину, подвешенную за лодыжки. Теперь представьте, что натыкаетесь на стулья и абажуры, обитые человеческой кожей». Свидетелями именно такой картины стали американские стражи порядка.

