Названы самые страшные серийные убийцы всех времен

Термин «серийный убийца» впервые был введен в обиход в 1970-х годах, и с тех пор многочисленные преступления извергов не раз шокировали человечество. Издание StudyFinds назвало пять самых кровавых маньяков.
Первое место занял Тед Банди. Американский серийный убийца и насильник действовал в 1970-х годах. Банди признался в убийстве по меньшей мере 30 молодых женщин в семи штатах. Полиция же считает, что его жертвами могли стать от 90 до 100 женщин.
Джеффри Дамер - американский серийный убийца и сексуальный маньяк. Он убил и расчленил 17 молодых мужчин и юношей в период с 1978 по 1991 год. Его особенно отличала склонность к каннибализму и некрофилии.
Американский серийный убийца и насильник Джон Уэйн Гейси, известный как «Клоун-убийца», был осужден за изнасилование и убийство 33 мальчиков-подростков и молодых мужчин в период с 1972 по 1978 год. Он был казнен в 1994 году.
Эд Гейн совершил два подтвержденных убийства, однако реальное число жертв может быть больше. Один из полицейских, побывавших у него дома так описал логово маньяка: «Представьте, что, войдя в дом, вы обнаруживаете обезглавленную женщину, подвешенную за лодыжки. Теперь представьте, что натыкаетесь на стулья и абажуры, обитые человеческой кожей». Свидетелями именно такой картины стали американские стражи порядка.
Андрей Чикатило совершил по меньшей мере 53 убийства. Его злодеяния потрясли весь мир и разрушили жизни сотен людей. Издание назвало его «самым ужасным серийным убийцей, которого когда–либо видела не только Россия, но возможно и весь мир».
Ранее СМИ сообщили, что в Нижнем Новгороде задержали напавшего на ребенка педофила, который может оказаться печорским маньяком. Он провел 18 лет за решеткой и недавно вышел на волю.