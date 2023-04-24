Подписчики артистки Елизаветы Арзамасовой растрогались из-за видео с ее сыном

Ранее Елизавета Арзамасова назвала фанатам свой любимый мультфильм. Она сообщила, что наиболее обожаемой ею картиной является «Король Лев». Близкие актрисы знают о ее любви к этому произведению и понимают, почему музыка из него так много для нее значит.