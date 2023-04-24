Подписчики артистки Елизаветы Арзамасовой растрогались из-за видео с ее сыном

Российская актриса Елизавета Арзамасова показала поклонникам в социальных сетях своего сына Леву. На опубликованной видеозаписи видно, как молодая мама заботится о своем ребенке. Об этом пишет 5-tv.ru.
Подписчики после публикации материала в социальных сетях молниеносно принялись делиться своей реакцией. Они отметили миловидную внешность и красоту Левы. Сама же Арзамасова сообщила, что время, которое она проводит с сыном является «самой непарадной и милой частью» ее жизни.
Ранее Елизавета Арзамасова назвала фанатам свой любимый мультфильм. Она сообщила, что наиболее обожаемой ею картиной является «Король Лев». Близкие актрисы знают о ее любви к этому произведению и понимают, почему музыка из него так много для нее значит.