Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Подписчики артистки Елизаветы Арзамасовой растрогались из-за видео с ее сыном

Общество
Подписчики артистки Елизаветы Арзамасовой растрогались из-за видео с ее сыном

Российская актриса Елизавета Арзамасова показала поклонникам в социальных сетях своего сына Леву. На опубликованной видеозаписи видно, как молодая мама заботится о своем ребенке. Об этом пишет 5-tv.ru.

Подписчики после публикации материала в социальных сетях молниеносно принялись делиться своей реакцией. Они отметили миловидную внешность и красоту Левы. Сама же Арзамасова сообщила, что время, которое она проводит с сыном является «самой непарадной и милой частью» ее жизни.

Ранее Елизавета Арзамасова назвала фанатам свой любимый мультфильм. Она сообщила, что наиболее обожаемой ею картиной является «Король Лев». Близкие актрисы знают о ее любви к этому произведению и понимают, почему музыка из него так много для нее значит.
арзамасова лиза арзамасова Елизавета Арзамасова авербух илья авербух
Военкоры ФАН