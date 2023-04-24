Власти Азербайджана считают легитимным возведение КПП в Лачинском коридоре

По мнению армянской стороны, возведение данной постройки является еще одним примером ведения Баку этнических чисток на территории Нагорного Карабаха и нарушением ранее заключенного договора. Азербайджан же, просит не вмешиваться во внутренние дела страны и уверяет в полной законности возведения КПП.