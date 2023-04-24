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Власти Азербайджана считают легитимным возведение КПП в Лачинском коридоре

Политика
Власти Азербайджана считают легитимным возведение КПП в Лачинском коридоре

Сообщается, что 23 апреля правительство Азербайджана установило в Лачинском коридоре КПП, чем вызвало крайнее недовольство Еревана. Информация об этом появилась на сайте РБК.

По мнению армянской стороны, возведение данной постройки является еще одним примером ведения Баку этнических чисток на территории Нагорного Карабаха и нарушением ранее заключенного договора. Азербайджан же, просит не вмешиваться во внутренние дела страны и уверяет в полной законности возведения КПП.

«Армения должна принять и уважать право Азербайджана контролировать въезд и выезд на свою территорию», — заявила сторона Баку.

Министерство внутренних дела Азербайджана уверяет, что быстрому решению об установке КПП в Лачинском коридоре поспособствовала передислокация вооруженных сил Армении и постройка новых объектов военного производства.

Ранее политолог Сергей Марков высказался по поводу «предательства» со стороны Еревана.
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