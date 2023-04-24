Знаменитый нападающий Артем Дзюба раскрыл связь между Новой Зеландией и инопланетянами

После игры у Дзюбы спросили, верит ли он в инопланетян и параллельные вселенные, на что игрок ответил утвердительно. Когда его попросили прокомментировать, почему он придерживается такой точки зрения, ведь он их наверняка не видел, Дзюба ответил, что нельзя говорить об отсутствии чего-либо только из-за того, что не видел этого. В качестве примера он назвал Новую Зеландию, которую он тоже не видел, но не оспаривает факт ее существования, информирует «Матч ТВ».