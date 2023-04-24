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Советская актриса Лидия Аршапова скончалась в возрасте 87 лет

Происшествия
Советская актриса Лидия Аршапова скончалась в возрасте 87 лет

Звукорежиссер Жанибек Мухамедхан сообщил об уходе из жизни заслуженной артистки Казахской ССР Лидии Аршаповой. Советская и казахстанская артистка скончалась в возрасте 87 лет.

Аршапова родилась в якутском селе Ямга. Свое прозвище «Девушка-джигит» получила после выхода кинокартины с одноименным названием, где она снималась. Артистка играла в большом количестве фильмов. Ее муж Асхат Аршапов поддерживал свою супругу на ее творческом пути и внес свой вклад в составление сценария фильма «Венец любви». Пара так и не смогла отпраздновать 50-летие бракосочетания, Аршапов скончался после продолжительной тяжелой болезни, теперь и сама Аршапова ушла из жизни, – пишет 5-tv.ru.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Джашарбек Узденов скончался после продолжительной болезни. Парламентарий умер в возрасте 56 лет.
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