Советская актриса Лидия Аршапова скончалась в возрасте 87 лет

Аршапова родилась в якутском селе Ямга. Свое прозвище «Девушка-джигит» получила после выхода кинокартины с одноименным названием, где она снималась. Артистка играла в большом количестве фильмов. Ее муж Асхат Аршапов поддерживал свою супругу на ее творческом пути и внес свой вклад в составление сценария фильма «Венец любви». Пара так и не смогла отпраздновать 50-летие бракосочетания, Аршапов скончался после продолжительной тяжелой болезни, теперь и сама Аршапова ушла из жизни, – пишет 5-tv.ru.