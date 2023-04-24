Власти ДНР сообщили о потерях мирного населения с начала 2023 года

Представители Донецкой Народной Республики сообщают, что по их подсчетам, в результате обстрелов со стороны ВСУ, с начала года погибло 100 мирных жителей и ранено 382 человека.
Сообщается, что это результат работы украинских боевиков системами залпового огня по кварталам и районам с мирным населением. Особенно, власти отмечают, что прилеты совершаются с использованием оружия натовского калибра, которое страны Европы передали украинской стороне.
Ранее ФАН предоставил сводку с полной картой обстрелов, которые совершали сторонники киевского режима по территориям подконтрольным России. Ярко выделяется активность ВСУ на Белгородском направлении.