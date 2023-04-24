Судан оказался почти полностью отключен от Интернета

Международная служба NetBlocks сообщила об отключении в Судане интернет-связи на территории всей страны в связи с вооруженным конфликтом сил быстрого реагирования и регулярной армии.
На данный момент Судан почти полностью лишился интернета. Имеющаяся в стране связь оценивается в 2% от соединения, которое поддерживалось до начала гражданской войны между СБР и армией, сообщила служба NetBlocks.
Ранее сообщалось, что СБР продлили режим закрытия воздушного пространства над Суданом до 30 апреля. Таким образом гражданская авиация не имеет права передвижения без особого распоряжения. Единственные, кто могут покинуть страну, это представители дружественных Судану стран, для которых частично будут открыты аэропорты. СБР намерены сотрудничать с союзниками государства.