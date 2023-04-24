Судан оказался почти полностью отключен от Интернета

Ранее сообщалось, что СБР продлили режим закрытия воздушного пространства над Суданом до 30 апреля. Таким образом гражданская авиация не имеет права передвижения без особого распоряжения. Единственные, кто могут покинуть страну, это представители дружественных Судану стран, для которых частично будут открыты аэропорты. СБР намерены сотрудничать с союзниками государства.