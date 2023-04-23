Пассажир попал в реанимацию после жесткого ДТП в Петербурге

Сегодня, 23 апреля, в Санкт-Петербурге, возле метро Нарвская, водитель, на арендованном автомобиле, двигался по проспекту Стачек, однако не справился с управлением. После потери контроля над ситуацией на дороге машина несколько раз перевернулась. О травмах водителя не сообщается, а вот пассажир, который сидел рядом, получил серьезный вред здоровью. Его увезла машина реанимации в тяжелом состоянии, информирует телеканал 78.