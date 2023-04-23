Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пассажир попал в реанимацию после жесткого ДТП в Петербурге

Происшествия
Пассажир попал в реанимацию после жесткого ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель не справился с управлением и чуть не убил своего пассажира.

Сегодня, 23 апреля, в Санкт-Петербурге, возле метро Нарвская, водитель, на арендованном автомобиле, двигался по проспекту Стачек, однако не справился с управлением. После потери контроля над ситуацией на дороге машина несколько раз перевернулась. О травмах водителя не сообщается, а вот пассажир, который сидел рядом, получил серьезный вред здоровью. Его увезла машина реанимации в тяжелом состоянии, информирует телеканал 78.

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Петербурга девушка на мотоцикле попала под колеса автомобиля. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными травмами.
дтп санкт-петербург машина авария
Военкоры ФАН