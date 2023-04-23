Врач Михаил Гинзбург поделился рецептом полезного гречневого коктейля для похудения

Приготовление гречневого смузи не требует покупок составляющих в местах с особыми или экзотическими товарами – его ингредиенты можно приобрести в любом магазине. Так, необходимо подготовить 150 миллилитров ряженки или кефира, добавить две ложки отваренной гречи, ложку творога с низким содержанием жира и натертое яблоко или ложку мякоти банана – всю массу следует довести до однородной консистенции в блендере.