США поделились с европейскими банками способами, которыми Россия уклоняется от санкций

США заявили, что поделились с европейскими банкирами, правительственными чиновниками и бизнесом, информацией которая поможет пресечь обход санкций Россией. Об этом сообщает издание Al Arabiya.
Заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон на прошлой неделе провел брифинги в Швейцарии, Австрии, Германии и Италии, чтобы способствовать более эффективному действию санкций, введенных против России, сообщили в министерстве финансов. Нельсон призвал союзников быть начеку в отношении «красных флажков», таких, как крупные платежи наличными, проведение платежей через третьи страны и множественные тендеры или поставки идентичных продуктов от разных поставщиков для одного и того же конечного пользователя.
Ранее СМИ сообщили, что ЕС готовит новый пакет антироссийских санкций. Его задачей будет усложнение обхода уже существующих ограничений.