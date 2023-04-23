США поделились с европейскими банками способами, которыми Россия уклоняется от санкций

Заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон на прошлой неделе провел брифинги в Швейцарии, Австрии, Германии и Италии, чтобы способствовать более эффективному действию санкций, введенных против России, сообщили в министерстве финансов. Нельсон призвал союзников быть начеку в отношении «красных флажков», таких, как крупные платежи наличными, проведение платежей через третьи страны и множественные тендеры или поставки идентичных продуктов от разных поставщиков для одного и того же конечного пользователя.