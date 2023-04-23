The Economist: Евросоюз отдает Киеву заведомо неисправные истребители

Британское издание The Economist рассказало, как Украина использует подаренные ей истребители МиГ-29, которые она требовала у Польши и Словакии ранее.
На данный момент на Украину доставлено восемь истребителей МиГ-29, однако они совершенно не подлежат эксплуатации, так как, например, у трех из них нет двигателей. Таким образом ВСУ ничего не остается, кроме как разбирать переданные им самолеты на запчасти, информирует The Economist.
Ранее сообщалось, что военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал поставки неисправных истребителей на Украину. По словам Литовкина, самолеты, которые передаются Киеву, априори не в рабочем состоянии, так как им уже по 30 лет. Изначально никто и не планировал, что эти истребители ВСУ будут использовать в бою, поэтому их заведомо отправляют в качестве сырья на Украину.