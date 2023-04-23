The Economist: Евросоюз отдает Киеву заведомо неисправные истребители

Ранее сообщалось, что военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал поставки неисправных истребителей на Украину. По словам Литовкина, самолеты, которые передаются Киеву, априори не в рабочем состоянии, так как им уже по 30 лет. Изначально никто и не планировал, что эти истребители ВСУ будут использовать в бою, поэтому их заведомо отправляют в качестве сырья на Украину.