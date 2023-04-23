RT: Вашингтон заявил о планах по внедрению технологий 6G

RT сообщает о разработке правительством США планов возможного использования сетей 6G. Вашингтон надеется, что эта разработка принесет технологическое преимущество в будущем.
По информации от высокопоставленных официальных лиц США, 21 апреля чиновники Белого дома встретились с руководителями корпораций, технологическими представителями и академическими экспертами для разработки стратегий работы с будущими сетями 6G.
Как заявляет представитель правительства, администрация Белого дома стремится извлечь «уроки» из опыта работы с технологиями 5G, о важности раннего участия в проектах. Вашингтон также надеется использовать накопленный исследовательский материал для развития сети 6G, которая «оптимизирует производительность, доступность и безопасность».
Ранее китайское издание заявило о свойстве волн 6G увеличивать размер клеток мозга и способствовать росту нейронов.