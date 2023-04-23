RT: Вашингтон заявил о планах по внедрению технологий 6G

Как заявляет представитель правительства, администрация Белого дома стремится извлечь «уроки» из опыта работы с технологиями 5G, о важности раннего участия в проектах. Вашингтон также надеется использовать накопленный исследовательский материал для развития сети 6G, которая «оптимизирует производительность, доступность и безопасность».