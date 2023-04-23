Египет помиловал множество заключенных в честь Дня освобождения Синая

Министерство внутренних дел заявило, что комитеты общественной защиты провели встречи, чтобы определить, кто имеет право на помилование, во время церемонии, впервые проведенной в реабилитационном и исправительном центре. Комитеты освободили 1 920 заключенных в рамках проводимой министерством политики по уходу за заключенными и освобождению квалифицированных осужденных. Согласно заявлению Министерства внутренних дел, египтяне хорошо восприняли инициативу.