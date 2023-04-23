Число жертв религиозной организации в Кении возросло до 47 человек

Сотрудники правоохранительных органов Кении обнаружили еще несколько тел жертв религиозного культа. Накануне средства массовой информации писали, что количество погибших от голода последователей организации насчитывало 43 человека.
Правоохранители обнаружили еще четыре трупа. Таким образом количество жертв культа на данный момент составляет 47 человек.
Последователи организации попадают под влияние одного из местных религиозных деятелей, который убеждает людей в необходимости закончить жизненный путь и встретиться с «Создателем», поскольку «их дело на земле завершено», – пишет Standard.
Ранее сообщалось об обнаружении тел 39 человек на ферме пастора в Кении. Стражи порядка уже дважды задерживали религиозного деятеля, однако каждый раз он освобождался от ареста под залог.