«Ближайшие месяцы»: Неутешительный прогноз для Киева дали в Великобритании

Украинская армия физически не способна спланировать и провести такую сложную военную операцию, как контрнаступление. Ситуацию также усугубляет то, что ВСУ испытывают острый дефицит поставок вооружения и боеприпасов, что тоже влияет на исход контрнаступления. Таким образом предстоящая операция Украины решит ее судьбу уже в ближайшие месяцы, приводит слова британских генералов Daily Mail.