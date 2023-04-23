«Ближайшие месяцы»: Неутешительный прогноз для Киева дали в Великобритании

Британское издание Daily Mail рассказало о прогнозах генералов армии Великобритании касательно предстоящего контрнаступления ВСУ.
Украинская армия физически не способна спланировать и провести такую сложную военную операцию, как контрнаступление. Ситуацию также усугубляет то, что ВСУ испытывают острый дефицит поставок вооружения и боеприпасов, что тоже влияет на исход контрнаступления. Таким образом предстоящая операция Украины решит ее судьбу уже в ближайшие месяцы, приводит слова британских генералов Daily Mail.
Ранее сообщалось, что военный эксперт Джордж Баррос предсказал полномасштабную мобилизацию украинского населения уже в ближайшее время. По мнению эксперта, это решение принято из-за нехватки бойцов в рядах ВСУ. В течение следующих двух-трех месяцев ее результаты будут заметны на поле боя.