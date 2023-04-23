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Кокорин не смог забить ни одного пенальти в ходе матча чемпионата Кипра

Спорт
Кокорин не смог забить ни одного пенальти в ходе матча чемпионата Кипра

Футболист кипрского футбольного клуба «Арис» Александр Кокорин, в ходе матча с ФК АПОЭЛ ни разу не смог забить пенальти. Информацию публикует РБК Спорт.

Сообщается, что нападающий «Ариса» Кокорин не смог показать первое результативное попадание - вратарь отбил его мяч. После решения судьи провести еще одно пенальти ситуация повторилась. По итогу, Александра Кокорина заменили на 81-й минуте игры.

Сообщается, что матч завершился в ничью, со счетом 0:0, что лишило «Арис» шанса оторваться от АПОЭ. Разница в баллах между клубами на данный момент составляет всего 1 очко.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин забил десятый гол за время своей карьеры в «Арис».
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