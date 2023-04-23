Бывший президент Перу Толедо экстрадирован из США по обвинению во взяточничестве

Прокуратура Перу обвиняет Толедо в получении взяток в размере 35 миллионов долларов от бразильского застройщика Odebrecht SA в обмен на контракт на строительство автомагистрали. Толедо, который правил страной с 2001 по 2006 год, отрицает обвинения и годами боролся с экстрадицией. Он присоединится к бывшим президентам Альберто Фухимори и Педро Кастильо в специально построенном учреждении, которое служит президентской тюрьмой Перу.