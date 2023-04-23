Financial Times: Президент Украины Владимир Зеленский боится исхода всеобщей мобилизации

Международное издание Financial Times рассказало об опасениях Киева в связи с текущей всеобщей мобилизацией на Украине.
В рядах ВСУ уже долгое время продолжается серьезный дефицит солдат. Поэтому власти Киева приняли решение о всеобщей мобилизации населения Украины. Однако даже в таких условиях у администрации президента Владимира Зеленского есть основания предполагать, что мобилизованных граждан все равно не хватит для обеспечения успешного контрнаступления, информирует издание Financial Times.
Ранее сообщалось, что военный эксперт Джордж Баррос заявил о предстоящей масштабной мобилизации на Украине в связи с проведением контрнаступления ВСУ. По мнению Барроса, всеобщая мобилизация на Украине нужна Киеву для прорыва Запорожского направления и организации подходов к Азовскому морю в ближайшие пару месяцев.