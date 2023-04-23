Певец Филипп Киркоров из обиды ударил журналиста по интимной зоне

Артист Филипп Киркоров вновь стал участником очередного скандала. Певец во время интервью обиделся на журналиста за странный, по его мнению, вопрос и ударил того по интимному месту.
Случай произошел во время мероприятия в честь 30-летия «Авторадио» в Crocus City Hall. Вновь артист появился на публике в нестандартном наряде. Один из работавших на месте журналистов поинтересовался прической Киркорова – шевелюра певца показалась странной работнику прессы. Артист в ответ лишь с обидой спросил, что не так с его волосами, ударил журналиста по интимной зоне и покинул место инцидента, – пишет The Voice.
Ранее адвокат Киркорова Александр Добровинский прокомментировал призывы проверить артиста на пропаганду ЛГБТ*. Он уверенно заявил, что правоохранители откажутся от проведения проверки.
* Пропаганда ЛГБТ на территории Российской Федерации запрещена.