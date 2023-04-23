Певец Филипп Киркоров из обиды ударил журналиста по интимной зоне

Случай произошел во время мероприятия в честь 30-летия «Авторадио» в Crocus City Hall. Вновь артист появился на публике в нестандартном наряде. Один из работавших на месте журналистов поинтересовался прической Киркорова – шевелюра певца показалась странной работнику прессы. Артист в ответ лишь с обидой спросил, что не так с его волосами, ударил журналиста по интимной зоне и покинул место инцидента, – пишет The Voice.