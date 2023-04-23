Белоруссия рассчитывает, что ее членство в ШОС принесет многое для организации

Заместитель генсека также активно упоминает прошлогоднее выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко на встрече глав государств – членов ШОС в Самарканде. По его словам, вся информация, которая позволит понять какую пользу принесет участие страны в организации находится именно в нем.