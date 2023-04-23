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Белоруссия рассчитывает, что ее членство в ШОС принесет многое для организации

Политика
Белоруссия рассчитывает, что ее членство в ШОС принесет многое для организации

Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Григорий Логвинов, в ходе телеэфира заявил, что членство Белоруссии многое привнесет для успеха организации. Информация об этом появилась на сайте «Белта».

Заместитель генсека также активно упоминает прошлогоднее выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко на встрече глав государств – членов ШОС в Самарканде. По его словам, вся информация, которая позволит понять какую пользу принесет участие страны в организации находится именно в нем.

«Там, как говорится, ни убавить, ни прибавить», - заявил политик.

Ранее, Литва обвинила Белоруссию в провокациях со стороны ее пограничников.
шос Беларуссия Григорий Логвинов
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