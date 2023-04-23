Французский лидер Эммануэль Макрон назвал главные цели помощи Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о целях помощи Украине со стороны Парижа и Евросоюза. Он отметил недопустимость эскалации конфликта.
Союзники Киева оказывают и будут продолжать помогать ему для того, чтобы не допустить эскалации конфликта России и Украины и не дать Москве победить, приводит слова Макрона издание Le Parisien. Он отметил, что Евросоюз готов сделать все возможное, чтобы предотвратить расширение этого вооруженного конфликта на территории других стран.
Ранее сообщалось, что глава французской оппозиции Марин Ле Пен обвинила Макрона в расшатывании внутриполитической ситуации в стране. По ее словам, именно президент Франции является причиной дестабилизации народа и источником хаоса, который привел к массовым протестам, возмущениям и недовольству граждан.