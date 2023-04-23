Французский лидер Эммануэль Макрон назвал главные цели помощи Киеву

Союзники Киева оказывают и будут продолжать помогать ему для того, чтобы не допустить эскалации конфликта России и Украины и не дать Москве победить, приводит слова Макрона издание Le Parisien. Он отметил, что Евросоюз готов сделать все возможное, чтобы предотвратить расширение этого вооруженного конфликта на территории других стран.