Медики назвали самые эффективные методы для борьбы с болью в горле

Боль в горле - обычное явление, и в большинстве случаев она возникает в результате простуды или гриппа и способна доставить много дискомфорта. Издание The Epoch Times назвало лучшие способы борьбы с недугом.
Первым делом специалисты советуют прополоскать горло соленой водой. Это простой и эффективный способ уменьшить дискомфорт от боли в горле. Длительное облегчение боли в горле могут дать горячие напитки. Кроме того, они могут помочь в борьбе с насморком, кашлем, чиханием и ознобом.
Исследование, опубликованное в журнале Anesthesiology and Pain Medicine показало, что полоскание горла зеленым чаем значительно облегчало неприятные ощущения в горле. Мед и лимонный сок оказывают отличное антибактериальное действие против инфекций верхних дыхательных путей.
Ранее врачи перечислили пять видов болей, которые нельзя игнорировать. Так, головная боль может свидетельствовать о высоком давлении, кровоизлиянии в мозг или опухоли.