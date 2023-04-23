Медики назвали самые эффективные методы для борьбы с болью в горле

Первым делом специалисты советуют прополоскать горло соленой водой. Это простой и эффективный способ уменьшить дискомфорт от боли в горле. Длительное облегчение боли в горле могут дать горячие напитки. Кроме того, они могут помочь в борьбе с насморком, кашлем, чиханием и ознобом.