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Движение грузовиков запретили на российско-грузинской границе из-за непогоды

Происшествия
Движение грузовиков запретили на российско-грузинской границе из-за непогоды

Главное управление МЧС по РСО-Алания сообщило об ограничении движения на участке автодорог между населенными пунктами Владикавказ и Ларс (Грузия). Проезд временно запрещается для большегрузного транспорта.

Причиной введения ограничений послужило образование плохих метеорологических условий в регионе. Сообщается, что запрет на проезд грузовиков в направлении на выезд с территории Российской Федерации введен с 22:30 23 апреля и будет действовать до особого распоряжения. При принятии мер были учтены рекомендации пограничной полиции Грузии.

Ранее сообщалось, что спасатели осуществили мероприятия по вызволению рыбаков из водоема в Мангистауской области Казахстана. Мужчин унесло в Каспийское море на надувной лодке. Отмечается, что любителям рыбалки не потребовалось оказание медицинской помощи.
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