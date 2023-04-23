Движение грузовиков запретили на российско-грузинской границе из-за непогоды

Главное управление МЧС по РСО-Алания сообщило об ограничении движения на участке автодорог между населенными пунктами Владикавказ и Ларс (Грузия). Проезд временно запрещается для большегрузного транспорта.
Причиной введения ограничений послужило образование плохих метеорологических условий в регионе. Сообщается, что запрет на проезд грузовиков в направлении на выезд с территории Российской Федерации введен с 22:30 23 апреля и будет действовать до особого распоряжения. При принятии мер были учтены рекомендации пограничной полиции Грузии.
Ранее сообщалось, что спасатели осуществили мероприятия по вызволению рыбаков из водоема в Мангистауской области Казахстана. Мужчин унесло в Каспийское море на надувной лодке. Отмечается, что любителям рыбалки не потребовалось оказание медицинской помощи.