Движение грузовиков запретили на российско-грузинской границе из-за непогоды

Причиной введения ограничений послужило образование плохих метеорологических условий в регионе. Сообщается, что запрет на проезд грузовиков в направлении на выезд с территории Российской Федерации введен с 22:30 23 апреля и будет действовать до особого распоряжения. При принятии мер были учтены рекомендации пограничной полиции Грузии.