«Сомнительно»: В Совфеде высказались о депортации посла Китая Лю Шайе

Около 80 депутатов Европарламента призвали МИД Франции объявить Шайе нежелательной персоной для страны, однако это лишь 10% от общего числа представителей парламента, а значит, они навряд ли смогут оказать какое-либо влияние на местное ведомство, написал Пушков в своем Telegram-канале. Он отметил, что высказывания Шайе не относятся к Франции и президент Эммануэль Макрон не должен реагировать на них.