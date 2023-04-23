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«Сомнительно»: В Совфеде высказались о депортации посла Китая Лю Шайе

Политика
«Сомнительно»: В Совфеде высказались о депортации посла Китая Лю Шайе

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал вопрос о депортации китайского посла Лю Шайе из Франции после его заявлений о принадлежности Крыма и суверенитете стран бывшего СССР.

Около 80 депутатов Европарламента призвали МИД Франции объявить Шайе нежелательной персоной для страны, однако это лишь 10% от общего числа представителей парламента, а значит, они навряд ли смогут оказать какое-либо влияние на местное ведомство, написал Пушков в своем Telegram-канале. Он отметил, что высказывания Шайе не относятся к Франции и президент Эммануэль Макрон не должен реагировать на них.

Ранее сообщалось, что китайский посол Шайе во время визита в Париж заявил об отсутствии суверенитета у стран бывшего СССР. По его мнению, нет официального международного подтверждения того, что страны, вышедшие из состава СССР, являются независимыми. Он также отметил, что Крым был подарен Украине, а изначально был российским.
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